Пропагандистка Овсянникова приехала в Киев и нарвалась на гнев украинцев: "Валите из нашей страны"

Пропагандистка катается по Киеву и" жалеет " украинцев.

Экс-редактор пропагандистского роSSийского Первого канала, которая выбежала 14 марта в эфир с антивоенным плакатом, сейчас ездит по Украине. Марина Овсянникова после посещения Одессы, где она родилась, приехала в Киев . О своих приключениях скандальная журналистка рассказала в соцсетях.

" Киев встретил нас многочасовыми очередями за бензином. Когда живешь в Москве, сложно понять, какие трудности в обычной повседневной жизни приходится преодолевать украинцам.

Очень поразил комендантский час. Зловещая утренняя тишина, пустые улицы и воющая сирена. До сих пор не удаётся избавиться от ощущения, как возможна война в 21 веке? Хочется плакать от бессилия…почему мы не можем остановить все это безумие?", - пишет Овсянникова.





Свое сообщение она сопроводила "мрачным" видео с очередью за бензином.

Украинцы в комментариях возмущаются тому, что пропагандистка может свободно разгуливать по украинским городам:

"Убирайся из Украины! Прочь с нашей земли, московитка!! Ты такая же оккупантка, как и твой путин на которого ты работала годами";

"Служба безопасности Украины, как убрать этого агента ФСБ из нашего города?";

"Марина, вы отвратительна и цинична. Все это безумие начали вы. Вот конкретно вы, Марина. Тогда вы не плакали от бессилия? Валите из нашей страны".