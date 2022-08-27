РФ посилила вогневий вплив, але оперативні успіхи на фронті в неї відсутні — голова Луганської ОВА

РФ посилила вогневий вплив, але оперативні успіхи на фронті в неї відсутні. За останню ніч окупанти здійснили 23 артилерійських обстріли Луганської області, зокрема, застосовували реактивні системи залпового вогню. Крім того, загарбники провели три танкових наступи та завдали чотири ракетних удари. Однак, обмежені тактичні досягнення, коли вони у військ РФ трапляються, окупанти не можуть перетворити в оперативні успіхи, тому місяцями завмирають на зайнятих позиціях, а подекуди відходять на попередні. Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, ворожі атаки відбиті від шістьох населених пунктів, розташованих на межі Луганщини і Донеччини.

«В районах ще шістьох міст і сіл працювала авіація окупанта», - написав голова ОВА.

Крім того, Гайдай повідомив , що в тимчасово окупованих містах регіону загарбники не ведуть підготовку до опалювального сезону. Окупанти не перевіряють вцілілі і не відновлюють зруйновані теплотраси. Не відремонтовані і котельні.

Він підкреслив, що загарбники не готові навіть провести опресування системи опалення, не згадуючи вже про повноцінну роботу циклу. Людям важко буде втримати у своїх оселях температуру, вищу за нуль, оскільки в тисячах квартир вікна і стіни досі залишаються розбитими.

«Деяким містянам пощастило і вони після черг у декілька тижнів отримали у якості компенсації будівельні матеріали, але хто їм відновить прогалину в капітальній стіні? Скільки витримають вікна, зашиті деревом чи фанерою? У Рубіжному окупаційна влада відверто каже людям, що за проєктом в них вікна в багатоповерхівках – із дерев’яними рамами, тому тільки вони підлягають відновленню. У переважної більшості встановлені сучасні склопакети – їх замінюють тільки за власний кошт. Це реалії «русского миру» за п’ять днів до осені, коли температура повітря почне стрімко падати», - наголосив голова ОВА.