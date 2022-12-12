На Луганщині біля будинків цивільних ворог розміщує техніку та облаштовує вогневі позиції – Генштаб

Наразі йдеться про селище Троїцьке.

На Луганщині біля будинків цивільних ворог розміщує техніку та облаштовує вогневі позиції – Генштаб
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Ворог розміщує військову техніку та облаштовує вогневі позиції поблизу будинків мирних жителів у селищі Троїцьке на Луганщині, попереджає Генштаб, інформує ZN.ua.

"В порушення норм Міжнародного гуманітарного права противник продовжує використовувати мирне населення в якості живого щита. В селищі Троїцьке тимчасово окупованої Луганщини російські окупанти розміщують військову техніку та облаштовують вогневі позиції поблизу житлових будинків, де проживає цивільне населення", – йдеться в повідомленні.

У цьому ж регіоні, як інформував нещодавно Центр нацспротиву, росіяни виганяють цивільних хворих з лікарень, щоб звільнити місця для військових РФ.

«Жодного ранжування хворих немає. Люди зі складними травмами, навіть, хто підірвався на російських мінах, мусять звільнити місця до російських військових», – заявили в ЦНС.


Оксана Коваль, ZN.ua





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