РоSSийская пропагандистка Овсянникова приехала в Одессу: "Почти половина жителей..."

РоSSийская пропагандистка Овсянникова приехала в Одессу: "Почти половина жителей..."

Журналистка родилась в Украине.

Экс-редактор роSSийского пропагандистского Первого канала, которая выбежала 14 марта в эфир с антивоенным плакатом, Марина Овсянникова приехала в Украину. Пропагандистка родилась в Одессе, ее отец украинец. О своем приезде в Украину Марина Освянникова рассказала в соцсетях.

"Родная Одесса встретила меня пустыми отелями и заминированными пляжами. Купаться запрещено. РоSSийские военные корабли постоянно обстреливают город с моря. Никто не может спрогнозировать, откуда прилетит очередной снаряд", — сообщила роSSийская пропагандистка.

Она рассказала, что все надежды одесситов сейчас на систему ПВО, но иногда она не спасает.

"Одна ракета попала в прибрежный отель, другая — в многоэтажку. Погибли 8 человек, среди них — младенец. Строители уже начали восстанавливать разрушенные секции", — констатировала Овсянникова.

Скандальная журналистка также рассказала, что одесситы в память о военных преступлениях в Буче, Ирпене и Мариуполе раскрасили черной краской забор роSSийского консульства, откуда дипломаты бежали перед началом войны, спалив все документы.

"Миллионный город опустел. Почти половина жителей уехали. Остальные живут в постоянном страхе", — нагнала драматизма Овсянникова.


Тарас Галушко, politeka.net





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