РоSSийская армия сражается с образовательными и продовольственными заведениями - Гайдай

В результате очередных артиллерийских обстрелов Лисичанска, роSSийская армия уничтожила рынок, школу и колледж. Сытые и грамотные люди РФ не нужны, информирует ZN.ua.

РоSSийская армия сражается с образовательными и продовольственными заведениями - Гайдай
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

В ходе неустанных боев и роSSийских обстрелов в Лисичанске были разрушены местный рынок, площадью более 1 000 квадратных метров, общеобразовательная школа и горно-индустриальный профессиональный колледж. Есть пострадавшие, сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Ситуация в Луганской области катастрофическая. Обстрелы, боевые действия и пожары буквально выжигают всю жизнь в регионе.

После обстрелов в Лисичанске, спасатели целый день пытались потушить пожар торговых павильонов рынка. Пламя загорелось также в здании местного горно-индустриального профессионального колледжа. Утром, 6 июня, был массированный обстрел Золотого, а в день Горного, в результате которых разрушены сразу 13 и 11 домов соответственно.

Из уничтоженной школы эвакуировали двух пострадавших. Еще двое мужчин и женщина были ранены в Лисичанске и Приволье, им предоставили всю необходимую медицинскую помощь.

Штурм Северодонецка не прекращается, однако отражены атаки врага в направлении Новоохтырки и Воронового.

Определенных успехов роSSийские оккупанты достигли в районе Авдеевки. Они пытаются захватить трассу H20, чтобы свободно двигаться в направлении Краматорска и Славянска.

За предыдущие сутки в Луганской и Донецкой области и ВСУ отбили 10 атак противника.


Дарья Кепова, ZN.ua





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