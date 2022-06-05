РоSSийская армия уничтожила гуманитарный штаб в Лисичанске: фото

РоSSийские оккупационные войска около 30 раз в день попали в гуманитарный штаб в Лисичанске, что на Луганщине, в результате чего здание полностью уничтожено. Также оккупанты разрушили жилые дома и гражданскую инфраструктуру, информирует Апостроф .

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

В течение 4 июня и в ночь на 5 июня роSSийские оккупанты непрестанно обстреливали Лисичанск из артиллерии и даже тактического ракетного комплекса "Точка-У", разыскивая места скопления людей.

РоSSияне нанесли около 30 ударов в здание гуманитарного штаба и уничтожили его полностью. Пожар продолжается до сих пор. По предварительной информации, обошлось без жертв.

Кроме того, в Лисичанске оккупанты разрушили 5 жилых домов, здания "Укрпочты" и полиции.