"До 80 тысяч человек" : в Беларуси начали резко наращивать войска, новые данные Генштаба

"До 80 тысяч человек" : в Беларуси начали резко наращивать войска, новые данные Генштаба

Угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси сохраняется.

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новой сводке Генштаба ВСУ.

Также сообщается, что в рамках создания южного оперативного командования, предусматривается увеличение численности вооруженных сил республики беларусь до 80 тысяч человек.

«Комплектование воинских частей техникой и вооружением планируется осуществить за счет технических средств, находящихся на хранении», - сообщили в Генштабе.

Лукашенко, Беларусь, армия

Тем временем с целью демонстрации присутствия и сковывания Сил обороны враг продолжает удерживать в приграничных районах Брянской и Курской областей до трех батальонных тактических групп. С территории рф велись минометные обстрелы подразделений украинских войск в районах населенных пунктов Ходина и Великая Писаревка Сумской области.

В свою очередь глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что за вечер враг нанес около 40 ударов по Сумщине

"Около 18: 30 по территории Великописаревской общины было 6 приходов из миномета. Ближе к 19 по Хотинской общине враг вел минометный огонь, около 17 ударов.

После 20 часов враг открыл огонь, вероятно, из САУ со своей стороны по территории Ворожбянской общины, было 17 взрывов. Во всех случаях жертв нет", - сообщил Живицкий.


Катерина Петренко, politeka.net





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