Как избежать продовольственного кризиса в мире: в ОП назвали три шага
Эту ситуацию РФ создает искусственно, но это можно остановить. Что нужно, информирует
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал три шага, которые помогут избежать продовольственного кризиса в мире. На своем
"Продовольственный кризис создается Россией искусственно...РФ блокирует наши порты, обстреливает зерновые терминалы и ворует зерно. Она заняла часть наших территорий, помешав там посевную. Сейчас необходимо сделать несколько важных шагов", - написал Ермак.
Шаг №1 – военные конвои. Они должны сопровождать украинские танкеры, чтобы вывезти зерно из портов.
Шаг №2 – работа над усилением санкций. Она должна быть оперативной. Речь идет как об индивидуальных ограничениях против роSSийских элит, так и о мерах по энергетическому сектору и банковской системе РФ. Приоритетом остается газовое эмбарго.
Шаг №3 – увеличение военной помощи. Украина должна получить больше оружия, с помощью которого мы сможем освободить свои территории и остановить планы агрессора по продвижению дальше.