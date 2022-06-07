Как избежать продовольственного кризиса в мире: в ОП назвали три шага

Эту ситуацию РФ создает искусственно, но это можно остановить. Что нужно, информирует ZN.ua?

Как избежать продовольственного кризиса в мире: в ОП назвали три шага
© Василий Артюшенко, ZN.UA

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал три шага, которые помогут избежать продовольственного кризиса в мире. На своем Телеграмм-канале он рассказал, что основные усилия должны касаться конвоев для сопровождения украинского зерна, санкций и оружия.

"Продовольственный кризис создается Россией искусственно...РФ блокирует наши порты, обстреливает зерновые терминалы и ворует зерно. Она заняла часть наших территорий, помешав там посевную. Сейчас необходимо сделать несколько важных шагов", - написал Ермак.

Шаг №1 – военные конвои. Они должны сопровождать украинские танкеры, чтобы вывезти зерно из портов.

Шаг №2 – работа над усилением санкций. Она должна быть оперативной. Речь идет как об индивидуальных ограничениях против роSSийских элит, так и о мерах по энергетическому сектору и банковской системе РФ. Приоритетом остается газовое эмбарго.

Шаг №3 – увеличение военной помощи. Украина должна получить больше оружия, с помощью которого мы сможем освободить свои территории и остановить планы агрессора по продвижению дальше.


Виктория Хмилевская, ZN.ua





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