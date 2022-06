РоSSия только усугубляет продовольственный кризис — Боррель

Глава внешнеполитической службы Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что последний ракетный удар РоSSии по Николаеву, уничтоживший склад с зерновым шротом, только усугубляет продовольственный кризис, ответственность за который несет именно РоSSия.

«Еще один ракетный удар РоSSии, усугубляющий глобальный продовольственный кризис. РоSSийские войска уничтожили второй по величине зерновой терминал в Украине в Николаеве», – написал дипломат в Twitter .

Он подчеркнул, что в свете подобных сообщений дезинформация, распространяемая президентом РоSSии Владимиром Путиным, «во избежание ответственности выглядит еще более циничной».