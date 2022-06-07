РоSSия только усугубляет продовольственный кризис — Боррель

Любые заявления Путина на этом фоне являются чистым цинизмом, информирует ZN.ua.

РоSSия только усугубляет продовольственный кризис — Боррель
© Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci?n/flickr

Глава внешнеполитической службы Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что последний ракетный удар РоSSии по Николаеву, уничтоживший склад с зерновым шротом, только усугубляет продовольственный кризис, ответственность за который несет именно РоSSия.

«Еще один ракетный удар РоSSии, усугубляющий глобальный продовольственный кризис. РоSSийские войска уничтожили второй по величине зерновой терминал в Украине в Николаеве», – написал дипломат в Twitter.

Он подчеркнул, что в свете подобных сообщений дезинформация, распространяемая президентом РоSSии Владимиром Путиным, «во избежание ответственности выглядит еще более циничной».

Другие роSSийские missile strike способствуют global food crisis. Russian forces have destroyed second biggest grain terminal in #Ukraine, in #Mykolaiv.
В огне таких reports, информационный раздражитель при Putin дефицит шуршат более cynical. #StoptheWar

– Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) Июнь 6, 2022

Ранее Жозеп Боррель подчеркнул, что РоSSия несет прямую ответственность за любые дефициты в международной торговле зерном.

Напомним, РФ блокирует вывоз из украинских портов зерна и между тем сама разворовывает элеваторы на оккупированных территориях.


Ирина Знась, ZN.ua





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