Зарплаты чиновников и депутатов в мае: кто и сколько получил

Зарплаты членов Кабмина во время войны не изменились. На правительственном портале опубликовали цифры, которые демонстрируют доход за май главных лиц украинского парламента. Глядя на них, можно сравнить, кто получается больше.

Среди украинских министров больше всех в мае 2022 года заработала Ольга Стефанишина, ее заработная плата составила 103 406 грн.

У главы Кабмина Дениса Шмыгаля месячный оклад за май составил 76 240 грн. Плюс к этой сумме было уплачено около 15 000 грн налогов.

Первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко в июне получила 61 379,34 грн (начисленная зарплата – 76 269,99 грн, налоги – 14 872,65 грн), у вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук зарплата составила 61 397,35 грн (76 270 грн "минус" 14 872,65 грн).

Оклад министра цифровой трансформации Михаила Федорова – 61 397,35 грн (76 270 грн – 14 872,65 грн). У госсекретаря Кабмина Александра Яремы зарплата за май получилась 81 151,14 грн (100 808,86 грн – 19 657,72 грн).

У заместителей госсекретаря Кабмина зарплаты получились около 70 000 грн, из них 15000-16000 грн налогов.

Глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко повысил зарплаты всем своим сотрудникам с 1 июня на 21%, что вдвое выше официального показателя инфляции за 2021 год в 10%.