Тактика РоSSии не зависит от того, кто руководит ее войсками в войне против Украины — Минобороны

Изменений, скорее всего, не последует и после гибели роSSийского генерала Кутузова, информирует ZN.ua.

Тактика РоSSии не зависит от того, кто руководит ее войсками в войне против Украины — Минобороны
© Минобороны РоSSии/t.me

Тактика ведения боевых действий, используемая РФ в войне против Украины, не зависит от военных начальников, управляющих вражеской армией. Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник на брифинге в Медиацентре "Украина".

Отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли означать ликвидация роSSийского генерал-майора Кутузова определенные изменения в тактике РФ, Мотузяник подчеркнул, что оккупанты, несмотря на военное руководство, продолжают использовать варварский способ войны.

"Ничего это не изменит, роSSийская армия действует варварским способом, независимо от того, кто ею руководит. Мы знаем о новых командующих, кто каким образом воюет. РоSSийская армия воюет абсолютно нам понятно", — отметил он.

В то же время, по словам спикера, захватчики почти не имеют шансов на успех в прямых столкновениях с украинскими защитниками.

"Да, там есть спецподразделения, подготовленные... но преимущественно у роSSийской пехоты нет шансов в боях с нашими мотивированными, опытными и профессиональными военнослужащими", — подчеркнул Мотузяник.


Максим Царук, ZN.ua





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