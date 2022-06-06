Тактика РоSSии не зависит от того, кто руководит ее войсками в войне против Украины — Минобороны

Тактика ведения боевых действий, используемая РФ в войне против Украины, не зависит от военных начальников, управляющих вражеской армией. Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник на брифинге в Медиацентре "Украина".

Отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли означать ликвидация роSSийского генерал-майора Кутузова определенные изменения в тактике РФ , Мотузяник подчеркнул, что оккупанты, несмотря на военное руководство, продолжают использовать варварский способ войны.

"Ничего это не изменит, роSSийская армия действует варварским способом, независимо от того, кто ею руководит. Мы знаем о новых командующих, кто каким образом воюет. РоSSийская армия воюет абсолютно нам понятно", — отметил он.

В то же время, по словам спикера, захватчики почти не имеют шансов на успех в прямых столкновениях с украинскими защитниками.

"Да, там есть спецподразделения, подготовленные... но преимущественно у роSSийской пехоты нет шансов в боях с нашими мотивированными, опытными и профессиональными военнослужащими", — подчеркнул Мотузяник.