В Беларуси продлили сроки проверки боевой готовности Вооруженных сил до 11 июня, а военные комиссариаты Гомельской области уточняют военные данные резервистов, сообщил во время брифинга в понедельник, 6 июня, представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

«Украинская разведка нам сообщает о продлении сроков проверки боевой готовности Вооруженных сил этой страны до 11 июня. Раньше планировалось к 4-му. В рамках подготовки к собранию с военнообязанными территориальной обороны Беларуси с 22 июня по 16 июля военные комиссариаты Гомельской области уточняют военные данные резервистов», - отметил он.

На участке украинско-роSSийской границы в Брянской и Курской областях противник также удерживает подразделения войск, опасаясь штурма со стороны Украины.

«В частности, в районе населенного пункта Теткиного, Курская область, находятся военнослужащие из состава 76 десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск. В районе международного автомобильного пункта пропуска Новые Юрковичи, Брянская область, РоSSия продолжается инженерно-фортификационное оборудование позиций», - сообщил спикер Минобороны.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в понедельник оценил риски повторного вторжения со стороны Беларуси как минимальные, но отметил, что Украина просчитывает все возможные сценарии.

"Мы готовимся ко всем рискам вторжения, но пока наши аналитики, эксперты, не видят реальных рисков повторного вторжения из Беларуси", - сказал он.