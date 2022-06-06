В РоSSии государство массово закупает места для захоронений

Таких массовых закупок в РФ еще не было.

В РоSSии государство массово закупает места для захоронений
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

В РоSSии государство массово закупает места для захоронений в разных городах страны. Как обнаружили журналисты телеграм-канала "Можем объяснить", в мае на портале госзакупок появились сотни лотов на организацию захоронений.

В РоSSии могилы в большинстве закупают для людей без родственников или тех, чьи семьи не могут оплатить похороны. Однако в предыдущие годы закупок такого масштаба не было.

Так, в Хабаровском крае заказано сразу 700 могил. Аналогичный контракт был пять лет назад — но всего на 120 могил. При этом цена указывает, что захоронения организуют на скорую руку.

В Красноярске РФ закупила сразу около 100 могил.

В Копейском районе Челябинской области заказали погребение сразу 37 умерших, а в Карелии – 39.

В Мурманске количество новых захоронений не обозначено, а в документации сказано, что они «планируются очередями».


Ирина Знась, ZN.ua





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