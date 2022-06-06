В РоSSии государство массово закупает места для захоронений
Таких массовых закупок в РФ еще не было.
В РоSSии государство массово закупает места для захоронений в разных городах страны. Как обнаружили журналисты
В РоSSии могилы в большинстве закупают для людей без родственников или тех, чьи семьи не могут оплатить похороны. Однако в предыдущие годы закупок такого масштаба не было.
Так, в Хабаровском крае заказано сразу 700 могил. Аналогичный контракт был пять лет назад — но всего на 120 могил. При этом цена указывает, что захоронения организуют на скорую руку.
В Красноярске РФ закупила сразу около 100 могил.
В Копейском районе Челябинской области заказали погребение сразу 37 умерших, а в Карелии – 39.
В Мурманске количество новых захоронений не обозначено, а в документации сказано, что они «планируются очередями».