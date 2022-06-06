РФ перегруппировывает силы в Черном море

Риск высадки морского десанта остается постоянным.

РФ перегруппировывает силы в Черном море
© Думская

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что корабли Черноморского флота РФ продолжают определенные маневрирования и перегруппировки в Черном море.

"Пока известно, что с крылатыми ракетами на борту находится один корабль и одна подводная лодка, а также несколько больших десантных кораблей", - подчеркнул Братчук.

Спикер отметил, что риск высадки морского десанта остается постоянным, но пока не видно подготовки войск РФ к активной фазе проведения десантной операции.

Войска РФ также наращивают боевой потенциал на острове Змеиный.


Анна Конюченко, ZN.ua





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