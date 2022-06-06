РФ перегруппировывает силы в Черном море

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил , что корабли Черноморского флота РФ продолжают определенные маневрирования и перегруппировки в Черном море.

"Пока известно, что с крылатыми ракетами на борту находится один корабль и одна подводная лодка, а также несколько больших десантных кораблей", - подчеркнул Братчук.

Спикер отметил, что риск высадки морского десанта остается постоянным, но пока не видно подготовки войск РФ к активной фазе проведения десантной операции.