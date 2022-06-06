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2022-06-06
РФ перегруппировывает силы в Черном море
Риск высадки морского десанта остается постоянным.
© Думская
Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук
"Пока известно, что с крылатыми ракетами на борту находится один корабль и одна подводная лодка, а также несколько больших десантных кораблей", - подчеркнул Братчук.
Спикер отметил, что риск высадки морского десанта остается постоянным, но пока не видно подготовки войск РФ к активной фазе проведения десантной операции.
Войска РФ также наращивают боевой потенциал на острове Змеиный.
Анна Конюченко, ZN.ua