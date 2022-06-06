Защитники Украины вчера уничтожили еще сотню роSSийских захватчиков

Самым горячим было Славянское направление.

Защитники Украины вчера уничтожили еще сотню роSSийских захватчиков
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Генштаб ВСУ сообщает, что по состоянию на 6 июня официальное количество роSSийских военных, ставших "200-ыми", увеличилось до 31 250. Пресс-служба Генштаба отмечает, что за последние сутки ВСУ ликвидировали еще сотню оккупантов.

Общие боевые потери роSSийских военных по состоянию на сегодняшний день:

  • личного состава – около 31250 (+100) человек ликвидировано,
  • танков ? 1386 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ? 3400 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 690 (+4) ед,
  • РСЗО - 207 (+0) ед,
  • средства ПВО - 96 (+1) ед,
  • самолетов – 211 (+1) ед,
  • вертолетов – 176 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 551 (+3),
  • крылатые ракеты - 125 (+3),
  • корабли/катера - 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2395 (+35) ед,
  • специальная техника – 53 (+0).

"Указано, что наибольшие потери противник понес на Славянском направлении", - говорится в сообщении.


Виктория Хмилевская, ZN.ua





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