Генштаб ВСУ сообщает, что по состоянию на 6 июня официальное количество роSSийских военных, ставших "200-ыми", увеличилось до 31 250. Пресс-служба Генштаба отмечает, что за последние сутки ВСУ ликвидировали еще сотню оккупантов.

Общие боевые потери роSSийских военных по состоянию на сегодняшний день:

личного состава – около 31250 (+100) человек ликвидировано,

человек ликвидировано, танков ? 1386 (+5) ед,

ед, боевых бронированных машин ? 3400 (+8) ед,

ед, артиллерийских систем – 690 (+4) ед,

ед, РСЗО - 207 (+0) ед,

средства ПВО - 96 (+1) ед,

ед, самолетов – 211 (+1) ед,

ед, вертолетов – 176 (+1) ед,

ед, БПЛА оперативно-тактического уровня - 551 (+3) ,

, крылатые ракеты - 125 (+3) ,

, корабли/катера - 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2395 (+35) ед,

ед, специальная техника – 53 (+0).

"Указано, что наибольшие потери противник понес на Славянском направлении", - говорится в сообщении.