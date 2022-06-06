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2022-06-06
Защитники Украины вчера уничтожили еще сотню роSSийских захватчиков
Самым горячим было Славянское направление.
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Генштаб ВСУ сообщает, что по состоянию на 6 июня официальное количество роSSийских военных, ставших "200-ыми", увеличилось до 31 250.
Общие боевые потери роSSийских военных по состоянию на сегодняшний день:
- личного состава – около 31250 (+100) человек ликвидировано,
- танков ? 1386 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ? 3400 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 690 (+4) ед,
- РСЗО - 207 (+0) ед,
- средства ПВО - 96 (+1) ед,
- самолетов – 211 (+1) ед,
- вертолетов – 176 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 551 (+3),
- крылатые ракеты - 125 (+3),
- корабли/катера - 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2395 (+35) ед,
- специальная техника – 53 (+0).
"Указано, что наибольшие потери противник понес на Славянском направлении", - говорится в сообщении.
Виктория Хмилевская, ZN.ua