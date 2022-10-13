НАТО передасть Україні сотню засобів для глушіння безпілотників – Столтенберг

НАТО має намір відправити в Україну додатковий пакет оборонної підтримки, до якого увійде й сотня засобів для глушіння російських безпілотників, включаючи ударні дрони іранського виробництва. Про це заявив Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг під час брифінгу за підсумками зустрічі міністрів держав-членів.

"НАТО незабаром передасть Україні деяку кількість обладнання для боротьби з безпілотниками. Зокрема, сотню станцій глушіння безпілотників, які допоможуть зробити неефективними безпілотники російського та іранського виробництва і захистити українських громадян та інфраструктуру" – заявив він.

Крім цього, за його словами, нова допомога включатиме пальне, зимовий одяг і медикаменти

Столтенберг підтвердив, що в довгостроковій перспективі західні партнери допоможуть нашій державі перейти з радянської зброї на сучасні засоби НАТО.