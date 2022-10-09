Німеччина пообіцяла Україні додаткову військову допомогу, зокрема сотню танків з країн-союзників — CNN

У круговому постачанні зброї візьмуть участь Словаччина та Греція, інформує ZN.ua .

Під час візиту до Литви вона зазначила, що окрім оголошених раніше поставок IRIS-T, Берлін досягнув домовленості з урядами Словаччини та Греції, які погодилися надати Україні близько ста танків.

Крім того, на тлі зростаючих безпекових загроз Ламбрехт закликала НАТО зміцнити оборону Альянсу, усунувши прогалини, зокрема, в протиповітряній обороні.

«Ми живемо в серйозні часи, і в такі часи також важливо знати, де у нас є прогалини в захисті. Протиповітряна оборона є однією з таких сфер, де необхідно терміново діяти», — сказала Ламбрехт під час відвідування німецьких військ, дислокованих у Литві.

Також міністерка оборони ФРН заявила, що «зіштовхнувшись із зростаючою загрозою безпеці», Німеччина створить нову піхотну бригаду, яку можна буде швидко розгорнути в Литві в разі потреби.



