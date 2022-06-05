Освободить Северодонецк от оккупнатов реально, но стратегически важнее Лисичанск – Гайдай

В то же время глава Луганской ОВА отметил, что освобождение Северодонецка поднимет боевой дух украинцев, а россиян, наоборот, деморализует, информирует ZN.ua.

Освободить Северодонецк от оккупнатов реально, но стратегически важнее Лисичанск – Гайдай
© Сергей Гайдай / Facebook

Выбить роSSийских оккупантов из Северодонецка возможно, но стратегически важнее Лисичанск. Об этом в интервью «Суспільному» заявил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

«Здесь военное командование должно принимать решение, потому что выбить россиян из Северодонецка возможно. Эта задача нам по силам. Единственное – а какой будет следующий шаг? Они уйдут и из тяжелой артиллерии с авиацией уничтожат все. В стратегическом плане город Северодонецк не имеет огромного значения. В этом плане имеет значение Лисичанск, расположенный выше и выгоднее, то есть господствующие высоты», – отметил Гайдай.

В то же время он добавил, что в политическом плане Северодонецк – это областной центр. А его освобождение от захватчиков поднимет наш моральный дух, а россиян деморализует после того, как они заявляли, что полностью его контролируют.

«А как они контролируют город, где ведутся бои? Только позавчера взяли шестерых пленных. Что же это за такой контроль? Мы же понимаем, что они просто лгут», – добавил глава Луганской ОВА.





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