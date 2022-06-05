РоSSийских врачей заставляют отдавать часть зарплаты на помощь жителям "ЛНР": скандальные подробности

Сотрудников больниц в россии обязывают перечислить часть своей зарплаты на помощь жителям города Красный Луч в самопровозглашенной "ЛНР".

Об этом сообщают роSSийские телеграм-каналы со ссылкой на профсоюз «Действие».

Так, по поручению руководителя администрации главы республики Башкортостан Максима Забелина, руководителям медицинских округов отправили образцы заявлений, которые должны заполнить медики.

Как сообщается, уборщицам нужно вписать сумму 200 рублей, среднему медицинскому персоналу — 500 рублей, врачам — 1000 рублей. При этом руководителей больниц попросили отчитаться о переведённых суммах.

В чатах сотрудников больниц появилось такое сообщение от Минздрава рф: «Информацию о количестве представленных заявлений в соотношении со штатной численностью и общую сумму перечислений прошу направить на электронный адрес».

В Профсоюзе медиков подтвердили, что в больницы поступало такое распоряжение.