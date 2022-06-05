Питьевую воду в Мариуполе теперь можно получить, отстояв несколько дней в очереди – Андрющенко

С гуманитаркой от оккупантов тоже стало тяжело.

Питьевую воду в Мариуполе теперь можно получить, отстояв несколько дней в очереди – Андрющенко
© t.me/polkazov

Чтобы получить питьевую воду, жители уничтоженного и оккупированного россиянами Мариуполя должны по несколько дней стоять в очереди. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

«Мариуполь. Сейчас. Для получения питьевой воды теперь должен записаться в очередь. Очередь от двух дней. То есть теперь питьевая вода в лучшем случае раз в два дня. Основная причина – падение уровня воды в природных источниках забора воды. Прогнозируют дальнейшее сокращение поставок воды по естественным причинам – летний зной», – написал Андрющенко.

Он также сообщил, что гуманитарная помощь от оккупантов также сокращена. В частности, захватчики выделяют его только людям пенсионного возраста.

«Всем остальным исключительно через «работу». Практика еда за работу возобновилась. Молодежь заставляют записываться в «жены» и помогать мобильным патрулям, в т.ч. в фильтрационных мерах. За отказ угрожают мобилизацией в армию «ДНР». Мариуполь целенаправленно и планомерно превращают в гетто для украинцев», – добавил Андрющенко.





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