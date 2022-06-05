Украинские военные провели успешные контратаки в Северодонецке – британская разведка
По данным разведчиков Соединенного Королевства, в городе оккупанты используют такую же тактику, как раньше в Сирии, информирует
Украинские защитники в последние сутки провели контратаки в Северодонецке на Луганщине, сводя на нет предыдущие оперативные победы врага,
«В последние 24 часа украинские силы контратаковали город Северодонецк на востоке Украины, вероятно, сведя на нет оперативный импульс роSSийских сил, который они ранее получили благодаря сосредоточению боевых подразделений и огневой мощи», – отметили в разведке.
Указано, что войска захватчика, привлеченные на этой территории, включают в себя личный состав, мобилизованный из резерва возглавляемого Россией незаконного вооруженного формирования «ЛНР». Эти войска плохо оснащены и обучены, а также не обладают тяжелой техникой по сравнению с частями регулярной роSSийской армии.
«Использование пехотных сил для операций по расчистке городов является тактикой РоSSии, ранее наблюдавшейся в Сирии, где РФ использовала V корпус сирийской армии для нападения на городские районы. Такой подход, вероятно, свидетельствует о желании ограничить потери регулярных роSSийских войск», – добавили в разведке Соединенного Королевства.