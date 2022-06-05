Украинские военные провели успешные контратаки в Северодонецке – британская разведка

Украинские защитники в последние сутки провели контратаки в Северодонецке на Луганщине, сводя на нет предыдущие оперативные победы врага, передает британская разведка. Указано, что в городе воюют не только роSSийские военные, но и так называемые «мобилизованные» из квазиформированию «ЛНР».

«В последние 24 часа украинские силы контратаковали город Северодонецк на востоке Украины, вероятно, сведя на нет оперативный импульс роSSийских сил, который они ранее получили благодаря сосредоточению боевых подразделений и огневой мощи», – отметили в разведке.

Указано, что войска захватчика, привлеченные на этой территории, включают в себя личный состав, мобилизованный из резерва возглавляемого Россией незаконного вооруженного формирования «ЛНР». Эти войска плохо оснащены и обучены, а также не обладают тяжелой техникой по сравнению с частями регулярной роSSийской армии.