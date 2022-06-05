Ликвидировано еще 100 оккупантов: свежая сводка о потерях армии РФ в Украине

Продолжается 102 сутки полномасштабной роSSийско-украинской войны, в которой страна-агрессор РФ продолжает нести рекордные для себя потери в живой силе и военной технике. РоSSийское оккупационное войско потеряло более 31 тысячи личного состава и тысячи танков, ББМ и другой техники, информирует Апостроф .

Об актуальной информации по потерям по состоянию на 5 июня оккупантов сообщают в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери роSSийского оккупационного войска в войне против Украины:

личного состава – около 31150 (+100) человек ликвидировано,

танков – 1381 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 3392 (+13) ед,

артиллерийских систем - 686 (+6) ед,

РСЗО - 207 (+0) ед,

средства ПВО - 95 (+0) ед,

самолетов - 210 (+0) ед,

вертолетов - 175 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 548 (+8),

крылатые ракеты – 122 (+0),

корабли /катера - 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2360 (+23) ед,

специальная техника – 53 (+1).

За минувшие сутки наибольшие потери враг понес на Бахмутском направлении.