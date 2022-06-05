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2022-06-05
Ликвидировано еще 100 оккупантов: свежая сводка о потерях армии РФ в Украине
Продолжается 102 сутки полномасштабной роSSийско-украинской войны, в которой страна-агрессор РФ продолжает нести рекордные для себя потери в живой силе и военной технике. РоSSийское оккупационное войско потеряло более 31 тысячи личного состава и тысячи танков, ББМ и другой техники, информирует
Об актуальной информации по потерям по состоянию на 5 июня оккупантов сообщают в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери роSSийского оккупационного войска в войне против Украины:
- личного состава – около 31150 (+100) человек ликвидировано,
- танков – 1381 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 3392 (+13) ед,
- артиллерийских систем - 686 (+6) ед,
- РСЗО - 207 (+0) ед,
- средства ПВО - 95 (+0) ед,
- самолетов - 210 (+0) ед,
- вертолетов - 175 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 548 (+8),
- крылатые ракеты – 122 (+0),
- корабли /катера - 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2360 (+23) ед,
- специальная техника – 53 (+1).
За минувшие сутки наибольшие потери враг понес на Бахмутском направлении.
Лиза Бровко, Апостроф