Рашисты убили в Украине ещё несколько иностранных добровольцев

Интернациональный легион территориальной обороны, воюющий в составе Сил обороны Украины, сообщил о новых потерях на фронте, информирует Апостроф .

Об этом информирует пресс-служба вооруженного формирования.

Погибшими добровольцами, помогающими уничтожать роSSийских оккупантов, были граждане Нидерландов, Германии, Франции и Австралии.

"Мы хотим почтить память собратьев - Рональда Вогелара, Майкла О'Нил, Бьорна Бенджамина Клависа и Вильфрида Блерио. Нет таких слов, чтобы выразить нашу благодарность за их службу и наивысшую жертву... Их мужество и память о них всегда будут вдохновлять нас", – говорится в сообщении Интернационального легиона.

По данным издания The Guardian, гражданин Нидерландов Рональд Вогелар погиб в результате артиллерийских обстрелов со стороны ВС РФ . Добровольца похоронили в Харькове 21 мая.

Австралиец Майкл О'Нил погиб во время боевых действий в Украине в мае. Гибель франца в результате артиллерийских обстрелов, в свою очередь, подтвердило Министерство иностранных дел Франции.