Рашисты убили в Украине ещё несколько иностранных добровольцев
Интернациональный легион территориальной обороны, воюющий в составе Сил обороны Украины, сообщил о новых потерях на фронте, информирует
Об этом информирует пресс-служба вооруженного формирования.
Погибшими добровольцами, помогающими уничтожать роSSийских оккупантов, были граждане Нидерландов, Германии, Франции и Австралии.
"Мы хотим почтить память собратьев - Рональда Вогелара, Майкла О'Нил, Бьорна Бенджамина Клависа и Вильфрида Блерио. Нет таких слов, чтобы выразить нашу благодарность за их службу и наивысшую жертву... Их мужество и память о них всегда будут вдохновлять нас", – говорится в сообщении Интернационального легиона.
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Австралиец Майкл О'Нил погиб во время боевых действий в Украине в мае. Гибель франца в результате артиллерийских обстрелов, в свою очередь, подтвердило Министерство иностранных дел Франции.