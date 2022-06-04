РоSSия должна пройти демилитаризацию и денацификацию — ОП

Нужно, чтобы агрессор остался без ракет, Z-идеологии и приватизации ТВ, информирует ZN.ua.

РоSSия должна пройти демилитаризацию и денацификацию — ОП
© Офис президента

Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что в интересах мировой безопасности, чтобы РФ прошла через то, что называла причинами вторжения в Украинудемилитаризацию и денацификацию. Об этом он написал на своей странице в Твиттере.

"Для обеспечения глобальной безопасности РоSSия обязательно должна пройти через демилитаризацию (избавиться от крылатых ракет), денацификацию (запрет на Z-идеологию), депропагандизацию (приватизация ТВ) и международные трибуналы с приговорами военным преступникам. Другого пути просто нет", - отметил он.

Для обеспечения глобальной безопасности ?? обязательно должен пройти через демилитаризацию (избавиться от крылатых ракет), денацификацию (запрет на Z-идеологию), депропагандизацию (приватизация ТВ) и международные трибуналы с приговорами военным преступникам. Другого пути просто нет.

– Михаил Подоляк (@Podolyak_M) June 4, 2022


Виктория Хмилевская, ZN.ua





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