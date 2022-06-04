РоSSия должна пройти демилитаризацию и денацификацию — ОП

Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что в интересах мировой безопасности, чтобы РФ прошла через то, что называла причинами вторжения в Украину – демилитаризацию и денацификацию. Об этом он написал на своей странице в Твиттере.

"Для обеспечения глобальной безопасности РоSSия обязательно должна пройти через демилитаризацию (избавиться от крылатых ракет), денацификацию (запрет на Z-идеологию), депропагандизацию (приватизация ТВ) и международные трибуналы с приговорами военным преступникам. Другого пути просто нет", - отметил он.