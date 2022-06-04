"Фейерверк" из россиян: украинские военные "поджарили" технику с оккупантами, яркие фото

Украинские военные продолжают борьбу с роSSийской агрессией. Они уничтожают врага вместе с их техникой в небе и на земле. Так, воины добровольческого батальона "ОДЧ Карпатська Січ" показали результаты нового удара по врагу.

На странице в facebook появились фотографии уничтоженной техники роSSийских оккупантов.