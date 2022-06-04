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2022-06-04
"Фейерверк" из россиян: украинские военные "поджарили" технику с оккупантами, яркие фото
Украинские военные продолжают борьбу с роSSийской агрессией. Они уничтожают врага вместе с их техникой в небе и на земле. Так, воины добровольческого батальона "ОДЧ Карпатська Січ" показали результаты нового удара по врагу.
На странице в facebook появились фотографии уничтоженной техники роSSийских оккупантов.
49-й отдельный пехотный батальон Сухопутных войск Вооруженных сил Украины "Карпатська Січ" – украинское добровольческое подразделение, которое вступило в ряды Вооруженных сил Украины в 2022 году, информирует
Инна Погрибная, Апостроф