"Фейерверк" из россиян: украинские военные "поджарили" технику с оккупантами, яркие фото

Украинские военные продолжают борьбу с роSSийской агрессией. Они уничтожают врага вместе с их техникой в небе и на земле. Так, воины добровольческого батальона "ОДЧ Карпатська Січ" показали результаты нового удара по врагу.

На странице в facebook появились фотографии уничтоженной техники роSSийских оккупантов.

49-й отдельный пехотный батальон Сухопутных войск Вооруженных сил Украины "Карпатська Січ" – украинское добровольческое подразделение, которое вступило в ряды Вооруженных сил Украины в 2022 году, информирует Апостроф.


Инна Погрибная, Апостроф





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