Войска РФ обстреляли 11 населенных пунктов в Донецкой области: есть раненые

Оккупанты обстреляли мирное население из ракетных комплексов «Точка-У», реактивных систем залпового огня «Град», артиллерии, танков, стрелкового оружия, информирует ZN.ua.

Войска РФ обстреляли 11 населенных пунктов в Донецкой области: есть раненые
© Нацполиция

РоSSийские войска в пятницу, 3 июня, обстреляли 11 населенных пунктов в Донецкой области. В результате обстрела есть раненые, информирует Национальная полиция в Telegram.

Разрушения получили 14 гражданских объектов — жилые дома и критическая инфраструктура. Повреждены 9 частных домов, три многоэтажки, линии электропередач, админздание ТЭС.

Оккупанты били по населенным пунктам – Авдеевка, Краматорск, Константиновка, Соледарь, Марьинка, Васильевка, Нью-Йорк, Маяки, Сокол, Керамик, Новомихайловка.

Оккупанты обстреливали мирное население из ракетных комплексов «Точка-У», реактивных систем залпового огня «Град», артиллерии, танков, стрелкового оружия.

Правоохранители открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.


Анна Конюченко, ZN.ua





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