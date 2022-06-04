Вооруженные Силы Украины "затрофеили" БМД-4м роSSийской бригады, которая совершала зверства в Киевской области в первые дни полномасштабного вторжения РоSSии на украинскую территорию.

Об этом сообщает 24 ОМБр имени короля Даниила на своей странице в Facebook.

Речь идет о боевой машине десанта 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которая после зверств в Киевской области встретилась с ВСУ на севере Украины, а затем приехала в Луганскую область. После ремонта соответствующая БМД будет выполнять боевые задания на стороне украинских защитников, а экипаж машины был ликвидирован.

"Перед вами фото с трофейной БМД-4м (боевая машина десанта), упомянутого выше подразделения, которое недавно Королевские пехотинцы подбили на нашей полосе ответственности", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/24th.brigade

Фото: facebook.com/24th.brigade

Фото: facebook.com/24th.brigade

Фото: facebook.com/24th.brigade

Фото: facebook.com/24th.brigade

Фото: facebook.com/24th.brigade

Фото: facebook.com/24th.brigade