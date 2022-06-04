Западные союзники регулярно обсуждают условия для прекращения огня в Украине — CNN
Западные союзники регулярно встречаются, чтобы разработать потенциальный план по прекращению войны РФ против Украины. Глядя на перспективу длительного тупика в войне, США и союзники снова подчеркивают необходимость урегулирования путем переговоров для прекращения огня, пишет
Отмечается, что в последние недели официальные лица США регулярно встречались со своими британскими и европейскими коллегами, чтобы обсудить потенциальные условия прекращения огня и войны путем переговоров, сообщили CNN несколько источников.
Среди тем обсуждений был план мира из четырех пунктов, предложенный Италией в конце прошлого месяца. План предусматривает обязательства Украины по нейтралитету в обмен на определенные гарантии безопасности и переговоры между Украиной и Россией по поводу будущего Крыма и Донбасса.
Украина не принимает непосредственного участия в этих переговорах, несмотря на обещание США «ничего об Украине без Украины». Американские и украинские официальные лица заявили, что США не давили на Украину, чтобы она приступила к выполнению определенного плана, и не подталкивали Киев к переговорам с РФ.
Тем не менее, существует определенная путаница относительно того, какой «план мира» США считают целесообразным предложить украинцам для дальнейшего обсуждения.
Посол США в ООН Линда Томас Гринфилд заявила журналистам в начале этой недели, что итальянский план является «одной из тех инициатив, с помощью которой мы, безусловно, хотели бы, чтобы завершилась ужасная война и ужасные нападения на украинский народ». Но двое американских чиновников сообщили CNN, что США на самом деле не поддерживают предложение Италии.
В любом случае, американские и западные чиновники говорят CNN, что растет беспокойство, если россияне и украинцы не вернутся к переговорам и не достигнут соглашения, война затянется – потенциально на годы.
Неясно, превратятся ли эти дискуссии в окончательные переговоры об урегулировании. Администрация президента США Джо Байдена все еще не видит реальной перспективы для каких-либо дипломатических прорывов или прекращения огня в ближайшее время, и два чиновника НАТО заявили, что западный альянс не видит желания вести переговоры с украинской стороны – отчасти потому, что жестокая кампания бомбардировок РоSSии и многочисленные нарушения прав человека уничтожили общественную поддержку любых уступок РФ.
По словам чиновников, Москва также мало заинтересована в серьезных переговорах. Сейчас Украина сосредоточена на обеспечении решающей военной победы на востоке и юге, чтобы поставить себя на более высокую позицию на переговорах, отмечают источники.
Официальные лица осторожно заявили, что США не настаивают на том, чтобы Украина отдала какие-либо территории РоSSии. Один источник сообщил, что если бы США и Запад оказывали давление на Украину, чтобы она вела переговоры, это подорвало бы рычаги влияния Киева.
Более длительная война, более высокие расходы
По мнению разведки и военных чиновников, война может затянуться на многие месяцы, если не на годы. Чиновники, имеющие доступ к новейшим разведывательным данным, сказали CNN, что они не ожидают, что РоSSия или Украина в ближайшее время достигнут значительных прорывов в боевых действиях.
Сейчас этот тупик дает возможность для США медленно ослаблять РоSSию. Но чем дольше затягивается война, тем выше будут расходы для Запада и администрация Байдена столкнется с большим вызовом в оказании помощи Украине и поиске стабильных замен для роSSийских нефти и газа.
Вопрос особенно актуален на фоне избирательного сезона, поскольку цены на газ продолжают расти в значительной степени из-за мер, предпринятых Западом, чтобы прекратить импорт роSSийской нефти и газа.
Это привело к дискуссии в администрации США по поводу того, насколько далеко можно зайти с санкциями. Некоторые чиновники обеспокоены тем, что новые жесткие шаги, такие как введение вторичных санкций против стран, не соблюдающих ограничения по экспорту энергоносителей РФ, могут еще больше всколыхнуть энергетические рынки. Все более активно распространяется мнение, что санкции не будут нокаутом для РоSSии, а скорее удушающей хваткой, которой могут понадобиться годы, чтобы принести значимые последствия, сказал один высокопоставленный чиновник.
Поскольку Соединенные Штаты стремятся сохранить военную и финансовую поддержку Украины, а также изолировать РоSSию на столько времени, сколько нужно для достижения мирного соглашения, ключевой стратегией будет сохранение единства альянса. Но уже, говорят источники, в НАТО появляются трещины – Турция отказывается разрешить Швеции и Финляндии двигаться вперед с присоединением к альянсу, и дипломатам пришлось сделать исключение для Венгрии в рамках недавнего нефтяного эмбарго Европы против РоSSии.