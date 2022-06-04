Западные союзники регулярно обсуждают условия для прекращения огня в Украине — CNN

Западные союзники регулярно встречаются, чтобы разработать потенциальный план по прекращению войны РФ против Украины. Глядя на перспективу длительного тупика в войне, США и союзники снова подчеркивают необходимость урегулирования путем переговоров для прекращения огня, пишет CNN .

Отмечается, что в последние недели официальные лица США регулярно встречались со своими британскими и европейскими коллегами, чтобы обсудить потенциальные условия прекращения огня и войны путем переговоров, сообщили CNN несколько источников.

Среди тем обсуждений был план мира из четырех пунктов, предложенный Италией в конце прошлого месяца. План предусматривает обязательства Украины по нейтралитету в обмен на определенные гарантии безопасности и переговоры между Украиной и Россией по поводу будущего Крыма и Донбасса.

Украина не принимает непосредственного участия в этих переговорах, несмотря на обещание США «ничего об Украине без Украины». Американские и украинские официальные лица заявили, что США не давили на Украину, чтобы она приступила к выполнению определенного плана, и не подталкивали Киев к переговорам с РФ .

Тем не менее, существует определенная путаница относительно того, какой «план мира» США считают целесообразным предложить украинцам для дальнейшего обсуждения.

Посол США в ООН Линда Томас Гринфилд заявила журналистам в начале этой недели, что итальянский план является «одной из тех инициатив, с помощью которой мы, безусловно, хотели бы, чтобы завершилась ужасная война и ужасные нападения на украинский народ». Но двое американских чиновников сообщили CNN, что США на самом деле не поддерживают предложение Италии.

В любом случае, американские и западные чиновники говорят CNN, что растет беспокойство, если россияне и украинцы не вернутся к переговорам и не достигнут соглашения, война затянется – потенциально на годы.

Неясно, превратятся ли эти дискуссии в окончательные переговоры об урегулировании. Администрация президента США Джо Байдена все еще не видит реальной перспективы для каких-либо дипломатических прорывов или прекращения огня в ближайшее время, и два чиновника НАТО заявили, что западный альянс не видит желания вести переговоры с украинской стороны – отчасти потому, что жестокая кампания бомбардировок РоSSии и многочисленные нарушения прав человека уничтожили общественную поддержку любых уступок РФ .

По словам чиновников, Москва также мало заинтересована в серьезных переговорах. Сейчас Украина сосредоточена на обеспечении решающей военной победы на востоке и юге, чтобы поставить себя на более высокую позицию на переговорах, отмечают источники.

Официальные лица осторожно заявили, что США не настаивают на том, чтобы Украина отдала какие-либо территории РоSSии. Один источник сообщил, что если бы США и Запад оказывали давление на Украину, чтобы она вела переговоры, это подорвало бы рычаги влияния Киева .

Более длительная война, более высокие расходы

По мнению разведки и военных чиновников, война может затянуться на многие месяцы, если не на годы. Чиновники, имеющие доступ к новейшим разведывательным данным, сказали CNN, что они не ожидают, что РоSSия или Украина в ближайшее время достигнут значительных прорывов в боевых действиях.

Сейчас этот тупик дает возможность для США медленно ослаблять РоSSию. Но чем дольше затягивается война, тем выше будут расходы для Запада и администрация Байдена столкнется с большим вызовом в оказании помощи Украине и поиске стабильных замен для роSSийских нефти и газа.

Вопрос особенно актуален на фоне избирательного сезона, поскольку цены на газ продолжают расти в значительной степени из-за мер, предпринятых Западом, чтобы прекратить импорт роSSийской нефти и газа.

Это привело к дискуссии в администрации США по поводу того, насколько далеко можно зайти с санкциями. Некоторые чиновники обеспокоены тем, что новые жесткие шаги, такие как введение вторичных санкций против стран, не соблюдающих ограничения по экспорту энергоносителей РФ , могут еще больше всколыхнуть энергетические рынки. Все более активно распространяется мнение, что санкции не будут нокаутом для РоSSии, а скорее удушающей хваткой, которой могут понадобиться годы, чтобы принести значимые последствия, сказал один высокопоставленный чиновник.

Поскольку Соединенные Штаты стремятся сохранить военную и финансовую поддержку Украины, а также изолировать РоSSию на столько времени, сколько нужно для достижения мирного соглашения, ключевой стратегией будет сохранение единства альянса. Но уже, говорят источники, в НАТО появляются трещины – Турция отказывается разрешить Швеции и Финляндии двигаться вперед с присоединением к альянсу, и дипломатам пришлось сделать исключение для Венгрии в рамках недавнего нефтяного эмбарго Европы против РоSSии.