Почему Индия не станет партнером РоSSии надолго

Индия активизировалась, но пока это выгодно для ЕС и США, информирует ZN.ua.

Почему Индия не станет партнером РоSSии надолго
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Несмотря на критику, Индия не спешит прекращать сотрудничество с Россией, которое в последние месяцы словно получило второе рождение. Но некоторые роSSийские эксперты считают, что рано радоваться, и Индия может очень скоро найти более выгодных партнеров.

Напомним, что по сравнению с прошлым годом эта страна в десятки раз увеличила объемы закупок роSSийской нефти. «Индия стала ключевым центром для потоков роSSийской нефти. Согласно данным компании Kpler, импорт страны резко вырос до 800 тыс баррелей по сравнению с 30 тыс баррелей в день ранее», - пишет американское издание The Wall Street Journal.

Почему Индия увеличила покупку роSSийской нефть?

Мировые цены на энергоносители выросли, а РоSSия предложила Индии существенные скидки. Аналитики допускают, что скидка на роSSийскую нефть Urals по отношению к нефти Brent, которую принято брать за основу при регулировании цен, составляет рекордные 35 долларов за баррель. Понятно, что в этом случае Индия значительно экономит. Плюс, делает свою продукцию более конкурентоспособной по сравнению с конкурентами.

Почему в США и ЕС сдержаны при оценке отношений между Индией и РФ?

  • По данным аналитиков Refinitiv, в феврале Индия увеличила закупки американского сырья. Однако США сейчас не могут обеспечить высокий уровень продаж Индии. Ведь Штатам необходима собственная нефть, как минимум, на восполнение объемов, которые они раньше покупали у РоSSии. Напомним, США полностью отказались от импорта роSSийских нефти из-за спецоперации на Украине.
  • Экспорт нефтепродуктов из Индии, подкрепленный дешевыми поставками из РоSSии, резко вырос. Ежедневные поставки в Европу увеличились на треть, а в США – на 43% в квартальном исчислении.

"Если индийские нефтеперерабатывающие заводы на западном побережье импортируют много роSSийской нефти, то да, вероятно, некоторое количество роSSийской нефти пойдет на производство этих продуктов", - говорит аналитик Energy Aspects Коэн Весселс.

Как бы США и ЕС не нравились отношения Индии и РФ, но экспорт нефтепродуктов из Индии сегодня может балансировать рынок и отчасти сдерживать панику, которая вероятна из-за эмбарго на нефть из РФ и опасна скачками цен.

  • Опять-таки, для Индии роSSийская нефть не единственный источник ресурса. А значит в США и ЕС знают, что если «надавить», то Индия легко может отказаться от нефти из РФ.

Дополнительные риски

  • В СМИ появилась информация, что вскоре может возобновиться торговля между Индией и Ираном, которая была прервана три года назад из-за американских санкций, наложенных на Иран. До этого между Дели и Тегераном действовал бартерный механизм торговли, и стороны надеются к нему вернуться. При этом многое будет зависеть от того, как быстро удастся решить вопрос иранской ядерной программы.
  • Индийские компании, занимающиеся нефтепереработкой, столкнулись с проблемой оформления сделок из-за международных санкций, наложенных на роSSийские банки. Это очень затрудняет торговые отношения для обеих сторон.

Как будут развиваться отношения дальше?

Может показаться, что у РоSSии в лице Индии появился очень интересный и надежный партнер. Но мы это все наблюдали пару месяцев назад, когда рассчитывали на поддержку Китая. Индия не откажется от самых крупных мировых рынков (ЕС и США) ради РоSSии. К слову, на днях Минторг Индии сообщил, что США стали крупнейшим торговым партнером страны, обогнав Китай.


Середа Елена, ZN.ua





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