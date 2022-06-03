Ядерный удар по Украине принесет РоSSии больше вреда, чем пользы – Фукуяма

У НАТО больше не будет причин сдерживать свои военные действия на украинской территории из-за страха перед уже состоявшейся эскалацией, информирует ZN.ua.

РоSSия не применит ядерное оружие против Украины. Потому что это не принесет ей никакой пользы. В этом уверен американский политический экономист и профессор Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма.

Применение тактического ядерного оружия создаст много политических и военных проблем для Москвы. Об этом Фукуяма сказал в ходе дискуссии, организованной PEN Ukraine.

«Если мы посмотрим на результаты потенциальной ядерной эскалации, то это не принесет РоSSии никакой выгоды. Зато это запустит процессы, которые не в роSSийских интересах. В частности, ядерная атака почти наверняка спровоцирует быстрый ответ со стороны НАТО. И это не обязательно должна быть симметричная реакция. Не нужно наносить ядерный удар по РоSSии. Например, НАТО отказывался закрывать небо над Украиной, опасаясь такой ядерной эскалации. Но если она уже состоялась, тогда нет причин больше уклоняться от таких действий», – объяснил эксперт.


Лесь Димань, ZN.ua





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