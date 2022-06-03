Фукуяма рассказал, что ждет РоSSию после поражения в Украине

По мнению Фукуямы, агрессивный авторитаризм вряд ли умрет в РФ, информирует ZN.ua.

Фукуяма рассказал, что ждет РоSSию после поражения в Украине
© unsplash/fu_psi

В дискуссиях о будущем РоSSии после войны с Украиной иногда звучат мнения о том, что Москва должна пройти тот же процесс, что Германия после Второй мировой войны.

Но американский политический экономист и профессор Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма считает, что это не удачная аналогия. Об этом он сказал в ходе обсуждения, организованного PEN Ukraine.

«Тогда Германия была полностью разрушена и оккупирована четырьмя разными силами. Поражение было полным. Боюсь, ситуация может пойти по сценарию, который будет больше напоминать Германию после Первой мировой войны. Она проиграла, но все еще осталась суверенным государством. И это фактически заложило основу для прихода Адольфа Гитлера десятилетия спустя. РоSSияне, как и немцы, могут начать искать виновных в поражении, искать предателей и так далее. И к власти может прийти еще более авторитарный и опасный режим», – допустил он.


Лесь Димань, ZN.ua





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