Фукуяма допустил, что Украину могут обвинить в продовольственном кризисе

Чтобы покончить с глобальным продовольственным кризисом, Турция могла бы решить вопрос блокирования украинского экспорта зерна, информирует ZN.ua.

Фукуяма допустил, что Украину могут обвинить в продовольственном кризисе

Американский философ и экономист, профессор Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма во время дискуссии, организованной PEN Ukraine, допустил, что Украину могут обвинить в продовольственном кризисе. При этом эксперт объяснил, почему Турции было бы выгодно разблокировать украинские порты для восстановления экспорта зерна.

Чтобы покончить с глобальным продовольственным кризисом, Турция могла бы решить вопрос блокирования украинского экспорта зерна. Для этого турецкий флот мог бы начать сопутствуя торговым судам, считает Фукуяма.

"Не потому, что Анкара станет на сторону Украины или РоSSии. А потому, что это глобальная проблема, решение которой принесло бы значимую политическую выгоду турецкой стороне. Я не понимаю, почему до сих пор не был реализован этот сценарий. Конечно, в США и НАТО боятся эскалации со стороны РоSSии. Однако, мне кажется, этот страх преувеличен", - сказал американский эксперт.

Он также допустил, что вину за появление глобального продовольственного кризиса могут переложить на Украину, несмотря на то, что именно роSSийская агрессия его спровоцировала.

"Сейчас, конечно, большинство людей обвиняет РоSSию в начале продовольственного кризиса. Но если война затянется без какого-либо урегулирования, тогда нарратив может измениться. Вину могут перевести на Украину, а призывы уступить территорию ради разрешения продовольственного кризиса усилятся. Поэтому очень важно контролировать нарративы", – подчеркнул Фукуяма.


Елизавета Чижик, ZN.ua





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