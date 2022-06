Литовский Bayraktar для ВСУ будет готов к началу июля

Беспилотник Bayraktar, который турецкий производитель решил бесплатно передать Литве после марафона по сбору средств, будет готов к отправке в Украину уже в начале июля, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

«Исторический Bayraktar должен быть готов к началу июля», – написал он в Twitter .

Сначала ударную «птичку» Турция передаст Литве, которая уже переправит БПЛА Украине.