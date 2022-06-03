Литовский Bayraktar для ВСУ будет готов к началу июля

Беспилотник Bayraktar, который турецкий производитель решил бесплатно передать Литве после марафона по сбору средств, будет готов к отправке в Украину уже в начале июля, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

«Исторический Bayraktar должен быть готов к началу июля», – написал он в Twitter .

Сначала ударную «птичку» Турция передаст Литве, которая уже переправит БПЛА Украине.

Исторический Байрактар должен быть готов к началу июля. ?? will pass it to ?? and then we will pass ir to ??! pic.twitter.com/7qlqVEiJVD — Arvydas Anu?auskas (@a_anusauskas) Июнь 3, 2022

Напомним, литовский телеведущий Андрюс Тапинас за три дня собрал 5 млн. евро на военный беспилотник Bayraktar для Вооруженных Сил Украины.

Впоследствии, во время визита Арвидаса Анушаускаса в Турцию, компания-производитель Baykar Makina заявила о намерениях безвозмездно передать Литве Bayraktar, который планировали приобрести для Украины. На собранные деньги Литва приобретет необходимые боеприпасы для беспилотника, а остальные деньги поступят в поддержку Украины.