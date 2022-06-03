«Они просто показали: с Россией надо считаться» — Лукашенко о целях РФ в Украине

Президент Беларуси считает, что украинцы разговаривают на русском языке, информирует ZN.ua.

«Они просто показали: с Россией надо считаться» — Лукашенко о целях РФ в Украине
© Сайт Президента Республики Беларусь

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что РоSSия после 100 дней войны не стремится захватить Украину, а просто пытается доказать, что с ней «нужно считаться».

«Поверьте, у Путина, военных РоSSии, у них стремления Украину захватить, еще что-то - нет. Они просто показали: с Россией надо считаться. Не надо оскорблять президента РоSSии. Не надо душить русский язык, на котором все украинцы разговаривают. Даже, как некоторые говорят, националистически ориентированные», - заявил он в Минске.

Также, по его словам, РоSSию и Беларусь беспокоит вопрос их безопасности.

«Нам надо думать о том, как защититься, предупредить и не допустить этого плацдарма, откуда возможно было бы нападение», - заявил он.

Он неожидано добавил, что согласен с оценкой финансиста Джорджа Сороса относительно вероятности новой мировой войны: «Если в Украине сейчас не остановят, Сорос прав. Надо сейчас остановиться в Украине».


Ирина Знась, ZN.ua





Интересные новости
РоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕОРоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕО
Роскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфереРоскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфере
"Украинцы сами обстреливают свои города": фанатка "русского мира" вернулась из рф в Харьков, за что и поплатилась"Украинцы сами обстреливают свои города": фанатка "русского мира" вернулась из рф в Харьков, за что и поплатилась
Казахстан ввел запрет для Росии и Беларуси: "Будут задерживать"Казахстан ввел запрет для Росии и Беларуси: "Будут задерживать"
В США уточнили решение о снабжении Украины РСЗОВ США уточнили решение о снабжении Украины РСЗО
Блок рекламы


Похожие новости
Путина не остановить словами. Поэтому Германия должна предоставлять Украине оружие — БербокПутина не остановить словами. Поэтому Германия должна предоставлять Украине оружие — Бербок
Ядерный удар по Украине принесет РоSSии больше вреда, чем пользы – ФукуямаЯдерный удар по Украине принесет РоSSии больше вреда, чем пользы – Фукуяма
Фукуяма рассказал, что ждет РоSSию после поражения в УкраинеФукуяма рассказал, что ждет РоSSию после поражения в Украине
Фукуяма: Украине нужны победы на юге, чтобы сохранить поддержку ЗападаФукуяма: Украине нужны победы на юге, чтобы сохранить поддержку Запада
У нас нет сомнений: в Минкульте заявили о проведении "Евровидения-2023" в УкраинеУ нас нет сомнений: в Минкульте заявили о проведении "Евровидения-2023" в Украине
Если русские применят ядерное оружие в Украине, то НАТО вступает в войну, - Карина ОрловаЕсли русские применят ядерное оружие в Украине, то НАТО вступает в войну, - Карина Орлова
"Оказались в безнадежном положении": попытка роSSийского МИДа помешать Украине провалилась"Оказались в безнадежном положении": попытка роSSийского МИДа помешать Украине провалилась
"Мама, я хочу остаться в Украине": мобилизованные из "Л/ДНР" решили отказаться от обмена"Мама, я хочу остаться в Украине": мобилизованные из "Л/ДНР" решили отказаться от обмена
Путин дожмет Лукашенко: эксперт рассказал, сколько военных Беларуси могут вторгнуться в УкраинуПутин дожмет Лукашенко: эксперт рассказал, сколько военных Беларуси могут вторгнуться в Украину
Премьер Польши обвинил Европу в безразличии к геноциду в УкраинеПремьер Польши обвинил Европу в безразличии к геноциду в Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости