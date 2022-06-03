«Они просто показали: с Россией надо считаться» — Лукашенко о целях РФ в Украине

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что РоSSия после 100 дней войны не стремится захватить Украину, а просто пытается доказать, что с ней «нужно считаться».

«Поверьте, у Путина, военных РоSSии, у них стремления Украину захватить, еще что-то - нет. Они просто показали: с Россией надо считаться. Не надо оскорблять президента РоSSии. Не надо душить русский язык, на котором все украинцы разговаривают. Даже, как некоторые говорят, националистически ориентированные», - заявил он в Минске.

Также, по его словам, РоSSию и Беларусь беспокоит вопрос их безопасности.

«Нам надо думать о том, как защититься, предупредить и не допустить этого плацдарма, откуда возможно было бы нападение», - заявил он.

Он неожидано добавил, что согласен с оценкой финансиста Джорджа Сороса относительно вероятности новой мировой войны: «Если в Украине сейчас не остановят, Сорос прав. Надо сейчас остановиться в Украине».