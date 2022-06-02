"Сирийский опыт": в Генштабе ВСУ рассказали, на что может пойти россия в Украине

РоSSия может усилить ракетные удары по всей территории Украины, применив так называемый "сирийский опыт".

В ближайшее время роSSийская армия может применить в Украине так называемый "сирийский опыт". Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления ГШ ВСУ Алексей Громов.

По его словам, ситуация развивается так, что вскоре приоритетными задачами для врагов могут стать:

- наращивание интенсивности применения авиации и нанесение ракетных ударов по всей территории Украины,

- продолжение тотального уничтожения гражданской инфраструктуры и мирного населения, в первую очередь за счет нанесения ракетно-авиационных ударов.

"Это так называемый сирийский опыт", – заявил Алексей Громов.

Он добавил, что будущей целью россии может стать окружение и уничтожение Объединенных сил Украины. Противник попытается создать сухопутный коридор с Ростовской областью к временно оккупированной территории Крыма, а в перспективе и Приднестровья. Таким образом рф попытается лишить Украину доступа к Черному и Азовскому морям.