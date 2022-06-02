The New York Times предупреждает, что россияне готовят для Украины массированный обстрел

РоSSийские войска могут начать массированный обстрел территории Украины из-за поставок нам ракетных систем, которыми, как считают в Москве, Киев может нанести удар непосредственно по РФ . Об этом предупреждают специалисты The New York Times .

" США заявили, что по территории РоSSии удары наноситься не будут (и это повторил вчера Зеленский). Но в Украине есть территории, которые Москва считает своими (Крым) или признала юридически (Донбасс). Что будет, если удары новым оружием Украина начнет наносить вглубь этих территорий - непонятно. В теории это может вызвать эскалацию", - говорится в материале.

При этом, системы, которые сейчас передают Украине, не способны достать по Крыму. Их дальность – 60-70 километров.