The New York Times предупреждает, что россияне готовят для Украины массированный обстрел

В США пообещали, что ударов по территории РоSSии не будет. Но следует учитывать тот факт, что временно оккупированные территории Украины РФ также считает своими, информирует ZN.ua.

The New York Times предупреждает, что россияне готовят для Украины массированный обстрел
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РоSSийские войска могут начать массированный обстрел территории Украины из-за поставок нам ракетных систем, которыми, как считают в Москве, Киев может нанести удар непосредственно по РФ. Об этом предупреждают специалисты The New York Times.

"США заявили, что по территории РоSSии удары наноситься не будут (и это повторил вчера Зеленский). Но в Украине есть территории, которые Москва считает своими (Крым) или признала юридически (Донбасс). Что будет, если удары новым оружием Украина начнет наносить вглубь этих территорий - непонятно. В теории это может вызвать эскалацию", - говорится в материале.

При этом, системы, которые сейчас передают Украине, не способны достать по Крыму. Их дальность – 60-70 километров.

Эксперты отмечают, что впереди РФ может начать "массированный обстрел" по территории Украины, который станет "моментом истины". Важным в этом станет то, удержится ли Киев и не нанесет ли ответный удар по РоSSии.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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