Некоторые члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) изучают возможность приостановления членства РоSSии в соглашении по добыче нефти. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на членов ОПЕК, передает Forbes.

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Добыча нефти в РоSSии сократится на 8%

По словам собеседников издания, санкции, введенные из-за вторжения в Украину, а также частичный запрет на импорт роSSийской нефти, одобренный ЕС , «начинают угрожать возможности РоSSии добывать больше». The Wall Street Journal дает оценку, по которой до конца года добыча нефти в РоSSии сократится на 8%.

Исключение РоSSии из соглашения и, как следствие, перераспределение квот позволит другим членам, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ , добывать значительно больше нефти, о чем их просят США и Евросоюз на фоне резкого роста цен на энергоносители.

Выйдет ли РоSSия из нефтяного соглашения

13 стран ОПЕК, а также РоSSия и еще девять стран, не входящих в эту организацию, должны встретиться 2 июня. Ожидается, что они одобрят запланированное увеличение добычи на 432 тыс. баррелей в день — часть серии ежемесячного увеличения, направленного на возвращение добычи до уровня пандемии.

Хотя РоSSия не является членом ОПЕК, с 2016 года она координирует добычу нефти с входящей в коалицию ОПЕК и ОПЕК+ группой. Пакт членов называется Декларацией о сотрудничестве или DoC.

По словам делегатов, теперь члены ОПЕК, в том числе члены основной группы картеля, занимающегося добычей нефти в Персидском заливе, спорят о том, может ли Москва прекратить участие в планируемом увеличении добычи. «Мы все согласились с тем, что технически РоSSия сейчас не может эффективно участвовать в DoC», — сказал делегат ОПЕК.

Пресс-секретарь министерства энергетики РоSSии сообщила, что не даст комментариев до встречи ОПЕК+ в четверг, 2 июня.

Напомним, что ранее ОПЕК снимала требования по добыче для находящихся под давлением членов, например для Ирака, когда он был под санкциями в 1990-х годах.

РоSSия не использовала свои квоты по добыче в течение нескольких месяцев. В последние недели представители РоSSии на внутренних встречах ОПЕК+ по техническим аспектам рынка нефти давили на группу, чтобы она пересмотрела свой прогноз относительно спроса на нефть в сторону снижения на фоне роста цен, сообщили делегаты ОПЕК.