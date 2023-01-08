Der Spiegel: В Німеччині думають, де взяти обіцяні Україні БМП Marder
Модернізація тих бойових машин, які є на складах компанії-виробника, займе надто багато часу, а запаси такої зброї в німецької армії доволі скромні, інформує
Канцлер Олаф Шольц пообіцяв Києву 40 БМП Marder. Тепер федеральний уряд Німеччини поспіхом шукає обіцяні бронемашини.
Як з’ясували журналісти
У п’ятницю прес-секретар уряду Штеффен Гебештрайт пообіцяв берлінським журналістам відповідь «до кінця дня». Міноборони ФРН повинно було дати «остаточну відповідь» до того часу. Однак, вона так і не з'явилася. Натомість деякі німецькі депутати отримали листи від Міноборони з розмитою заявою про очікуваний «внесок промисловості і Бундесверу». Прес-реліз міністра оборони Крістіни Лабрехт теж не допоміг прояснити ситуацію. В ньому йшлося, що Україні передадуть БМП Mader «з запасів виробника чи німецької армії». Все це, на думку Der Spiegel, говорить про те, що обіцянку канцлера Шольца не так вже й просто втілити.