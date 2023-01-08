Der Spiegel: В Німеччині думають, де взяти обіцяні Україні БМП Marder

Модернізація тих бойових машин, які є на складах компанії-виробника, займе надто багато часу, а запаси такої зброї в німецької армії доволі скромні, інформує ZN.ua.

Der Spiegel: В Німеччині думають, де взяти обіцяні Україні БМП Marder

Канцлер Олаф Шольц пообіцяв Києву 40 БМП Marder. Тепер федеральний уряд Німеччини поспіхом шукає обіцяні бронемашини.

Як з’ясували журналісти Der Spiegel, БМП, швидеш за все, візьмуть зі складів Бундесверу, хоча німецьким військовим самим бракує їх. Канцдер Олаф Шольц у четвер відступив від своєї старої позиції і пообіцяв Україні бронетехніку. Тим самим голова німецького уряду змусив німецьких військових, політиків і експертів у сфері безпеки шукати відповіді на складні питання. Де взяти ці Marder? Хто повинен їх надати: німецька армія, запаси зброї якої і без того скромні, чи промисловість?

У п’ятницю прес-секретар уряду Штеффен Гебештрайт пообіцяв берлінським журналістам відповідь «до кінця дня». Міноборони ФРН повинно було дати «остаточну відповідь» до того часу. Однак, вона так і не з'явилася. Натомість деякі німецькі депутати отримали листи від Міноборони з розмитою заявою про очікуваний «внесок промисловості і Бундесверу». Прес-реліз міністра оборони Крістіни Лабрехт теж не допоміг прояснити ситуацію. В ньому йшлося, що Україні передадуть БМП Mader «з запасів виробника чи німецької армії». Все це, на думку Der Spiegel, говорить про те, що обіцянку канцлера Шольца не так вже й просто втілити.


Лесь Димань, ZN.ua





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