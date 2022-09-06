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2022-09-06
У Москві все ще думають, що можуть диктувати умови для зустрічі президентів
Але Київ неодноразово наголошував, що це не так.
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Прессекретар російського президента Дмітрій Пєсков заявив, що для того, аби відбулася зустріч Володимира Зеленського та Владіміра Путіна, спершу потрібні фундаментальні домовленості. Його слова під час останнього брифінгу
"Щодо зустрічі Путін-Зеленський, то тут нічого не змінилося. Зустріч заради зустрічі нікому не потрібна. Для того, щоб така зустріч могла відбутися і щоб сама ідея такої зустрічі була на порядку денному, потрібно зробити роботу і побудувати фундамент тих домовленостей, які можна зафіксувати на найвищому рівні. Про це (зустріч Путіна та Зеленського - ред.) поки не йдеться", - сказав Пєсков.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua