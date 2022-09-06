У Москві все ще думають, що можуть диктувати умови для зустрічі президентів

Але Київ неодноразово наголошував, що це не так.

У Москві все ще думають, що можуть диктувати умови для зустрічі президентів
© Колаж ZN.UA

Прессекретар російського президента Дмітрій Пєсков заявив, що для того, аби відбулася зустріч Володимира Зеленського та Владіміра Путіна, спершу потрібні фундаментальні домовленості. Його слова під час останнього брифінгу цитують росЗМІ, інформує ZN.ua.

"Щодо зустрічі Путін-Зеленський, то тут нічого не змінилося. Зустріч заради зустрічі нікому не потрібна. Для того, щоб така зустріч могла відбутися і щоб сама ідея такої зустрічі була на порядку денному, потрібно зробити роботу і побудувати фундамент тих домовленостей, які можна зафіксувати на найвищому рівні. Про це (зустріч Путіна та Зеленського - ред.) поки не йдеться", - сказав Пєсков.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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