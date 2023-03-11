"Росія пустила Геббельса на фарш" або що думають в Україні про скликання росіянами засідання Радбезу ООН щодо "русофобії"

Російська федерація вирішила скликати засідання Ради Безпеки ООН для обговорення "русофобії". На думку росіян, саме це їм заважає захопити інші частини України. На такі цинічні ініціативи Росії вже відреагував постійний представник України при ООН Сергій Кислиця у Twitter , інформує ZN.ua .

"Російська фашистська федерація пустила Геббельса на фарш, коли зажадала скликати засідання Ради Безпеки 14 березня, щоб "зосередитися" на "русофобії як факторі що перешкоджає пошуку довгострокового і стійкого вирішення української кризи", - пише дипломат.

На його думку, тут вже просте спостерігання не допоможе: "Тут не до попкорну, тут санітари потрібні". Свої слова Кислиця підкріплює відео фрагмента з комедії "Іван Васильович змінює професію" з відомими фразами однієї з героїнь "і тебе вилікують...".