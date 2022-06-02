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2022-06-02
В НАТО не верят в месть РоSSии за поставки Украине РСЗО HIMARS
Там еще раз подчеркнули, что это оружие для защиты Украины, а не для нападения на РоSSию
© NATO/Flickr
НАТО не ожидает со стороны РоSSии ответных мер из-за решения США поставить Украине современные реактивные системы залпового огня, заявил в среду в интервью
«Нет, я не ожидаю этого, потому что то, что делают союзники НАТО и НАТО, – это оказание поддержки Украине в отстаивании права на самооборону, и это право закреплено в договоре ООН», – сказал Столтенберг.
Юлия Лавришин, ZN.ua