В НАТО не верят в месть РоSSии за поставки Украине РСЗО HIMARS

НАТО не ожидает со стороны РоSSии ответных мер из-за решения США поставить Украине современные реактивные системы залпового огня, заявил в среду в интервью CNN генеральный секретарь Йенс Столтенберг, информирует ZN.ua .

«Нет, я не ожидаю этого, потому что то, что делают союзники НАТО и НАТО, – это оказание поддержки Украине в отстаивании права на самооборону, и это право закреплено в договоре ООН », – сказал Столтенберг.