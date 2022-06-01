Польша будет экономическим хабом для Украины – премьер

В Украине заблокированы миллионы килограмм зерна, которые критически важны для Ближнего Востока и Африки, информирует ZN.ua.

Польша будет экономическим хабом для Украины – премьер
© Василий Артюшенко, ZN.UA

Польские власти будут помогать в экспорте украинского зерна, вывоз которого из Украины сейчас почти невозможен из-за морской блокады в Черном море и оккупации нескольких морских портов роSSийскими войсками, заявил в среду премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Варшава будет получать финансирование от ЕС для увеличения мощности и улучшения инфраструктуры.

В среду глава правительства принял участие в открытии временного контейнерного городка в Бородянке Киевской области, пишет " Польское радио ".

Моравецкий добавил, что экспорт украинского зерна стал одной из главных тем на заседании Европейского Совета 30-31 мая, где война РФ против Украины была на первом месте.

"Это несколько десятков миллионов тонн зерна, около 50 миллионов тонн зерна в год, без которых население Северной Африки и Ближнего Востока может испытывать серьезные проблемы с питанием, с обеспечением продовольствия", - сказал Моравецкий.

Сегодня готовится ряд соглашений между министерствами, которые, с одной стороны, помогут Украине, а с другой стороны, дадут Польше экономический импульс, подчеркнул он.

Премьер-министр подчеркнул, что важнейшая цель – восстановление мира в Украине.

"Мы сосредоточены на восстановлении мира, безопасности, нормальности и нормальной экономической жизни как можно скорее", - добавил он.


Александр Хребет, ZN.ua

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