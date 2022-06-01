Стало известно, почему ВСУ скрывает успехи контрнаступлений

ВСУ заранее не сообщает об успехах своих контрнаступлений, так как этой информацией могут воспользоваться роSSийские оккупанты и помешать закрепиться украинским бойцам на новых позициях. Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Она отметила, что сейчас ситуация на участках фронта на востоке и юге Украины разная. На одних участках бойцы ВСУ ведут оборонительные бои, а на других – проводят контрнаступление.

Маляр подчеркнула, что Министерство обороны Украины и ВСУ сообщают конкретную информацию про ход контрнаступления только тогда, когда оно заканчивается и достигнут определенный результат. До тех пор ведомства предпочитают не давать информации, чтобы враг не смог ей воспользоваться.

Напомним, в мае Вооруженные силы Украины провели как минимум два больших контрнаступления – в Харьковской и Херсонской областях. На Харьковщине украинским бойцам удалось освободить большое количество населенных пунктов и уничтожить большое количество оккупантов.

Контрнаступление в Херсонской области прошло в конце мая. Какие его итоги – пока не сообщается.