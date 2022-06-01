Стало известно, почему ВСУ скрывает успехи контрнаступлений

ВСУ заранее не сообщает об успехах своих контрнаступлений, так как этой информацией могут воспользоваться роSSийские оккупанты и помешать закрепиться украинским бойцам на новых позициях. Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Стало известно, почему ВСУ скрывает успехи контрнаступлений

Она отметила, что сейчас ситуация на участках фронта на востоке и юге Украины разная. На одних участках бойцы ВСУ ведут оборонительные бои, а на других – проводят контрнаступление.

Маляр подчеркнула, что Министерство обороны Украины и ВСУ сообщают конкретную информацию про ход контрнаступления только тогда, когда оно заканчивается и достигнут определенный результат. До тех пор ведомства предпочитают не давать информации, чтобы враг не смог ей воспользоваться.

Стало известно, почему ВСУ скрывает успехи контрнаступлений

Напомним, в мае Вооруженные силы Украины провели как минимум два больших контрнаступления – в Харьковской и Херсонской областях. На Харьковщине украинским бойцам удалось освободить большое количество населенных пунктов и уничтожить большое количество оккупантов.

Контрнаступление в Херсонской области прошло в конце мая. Какие его итоги – пока не сообщается.

Напомним, ранее британские СМИ рассказали о том, какой диагноз у Владимира Путина.


Максимов Віталій, Тудей

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