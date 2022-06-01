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2022-06-01
Вторжение РФ в Украину: карта боевых действий по состоянию на 1 июня
На Донецком направлении оккупанты ведут активные наступательные действия, информирует
© Сергей Нужненко / Радио Свобода
Минобороны Британии опубликовало актуальную карту боевых действий в Украине по состоянию на среду, 1 июня.
"Незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину продолжается", - отмечает Министерство обороны в
Министерство обороны Великобритании/Twitter
РоSSийские оккупанты продолжают наступление в Донецкой и Луганской области, обстреливая вдоль всей линии столкновения и пытаясь штурмовать ряд населенных пунктов. Наибольшие усилия враг сконцентрировал на захвате Северодонецка, где ему удалось продвинуться в глубь города.
На Донецком направлении подразделения россиян ведут активные наступательные действия. На Лиманском направлении враг усилил подразделения и перегруппировал их.
Министерство обороны Великобритании/Twitter
Анна Конюченко, ZN.ua