Вторжение РФ в Украину: карта боевых действий по состоянию на 1 июня

Минобороны Британии опубликовало актуальную карту боевых действий в Украине по состоянию на среду, 1 июня.

"Незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину продолжается", - отмечает Министерство обороны в Twitter .

Министерство обороны Великобритании/Twitter

РоSSийские оккупанты продолжают наступление в Донецкой и Луганской области, обстреливая вдоль всей линии столкновения и пытаясь штурмовать ряд населенных пунктов. Наибольшие усилия враг сконцентрировал на захвате Северодонецка, где ему удалось продвинуться в глубь города.

На Донецком направлении подразделения россиян ведут активные наступательные действия. На Лиманском направлении враг усилил подразделения и перегруппировал их.