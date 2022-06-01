Войска РФ усиливают свои позиции по обороне в направлении Кривого Рога и минируют побережье реки Ингулец

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что на криворожском направлении войска РФ усиливают свои позиции по обороне и минируют побережье реки Ингулец.

"Враг терпит потери в живой силе и технике. Орки вынуждены усиливать свои оборонительные позиции - даже срывают плиты с дорог, чтобы построить себе укрепления, а также проводят минирование побережья реки Ингулец", - отметил Вилкул в Telegram.

Оккупанты продолжают обстрелы по всей линии столкновения из всех видов реактивной системы залпового огня, ствольной артиллерии, танков и минометов.