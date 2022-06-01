Войска РФ усиливают свои позиции по обороне в направлении Кривого Рога и минируют побережье реки Ингулец

Ночью войска РФ обстреляли приграничную территорию Зеленодольской громады, информирует ZN.ua.

Войска РФ усиливают свои позиции по обороне в направлении Кривого Рога и минируют побережье реки Ингулец
© Wikimapia

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что на криворожском направлении войска РФ усиливают свои позиции по обороне и минируют побережье реки Ингулец.

"Враг терпит потери в живой силе и технике. Орки вынуждены усиливать свои оборонительные позиции - даже срывают плиты с дорог, чтобы построить себе укрепления, а также проводят минирование побережья реки Ингулец", - отметил Вилкул в Telegram.

Оккупанты продолжают обстрелы по всей линии столкновения из всех видов реактивной системы залпового огня, ствольной артиллерии, танков и минометов.

Ночью войска РФ обстреляли приграничную территорию Зеленодольской громады, а днем – Широковскую громаду.


Анна Конюченко, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕОРоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕО
В Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофактВ Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофакт
Мобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повесткуМобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повестку
За пособничество Путину: в Верховной Раде решили, как еще можно наказать БеларусьЗа пособничество Путину: в Верховной Раде решили, как еще можно наказать Беларусь
В разведке рассказали о героических вертолетных миссиях, которые доставляли припасы в заблокированный МариупольВ разведке рассказали о героических вертолетных миссиях, которые доставляли припасы в заблокированный Мариуполь
Блок рекламы


Похожие новости
Роскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфереРоскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфере
Оккупанты на Змеином создали плацдарм для возможного десантирования. Враг также прикрывает свои кораблиОккупанты на Змеином создали плацдарм для возможного десантирования. Враг также прикрывает свои корабли
Войска РФ обстреляли завод «Пролетарий» и объединение «Азот», вошли в центральные районы Северодонецка — глава ОВАВойска РФ обстреляли завод «Пролетарий» и объединение «Азот», вошли в центральные районы Северодонецка — глава ОВА
Войска РФ обстреляли Гуляйполе: разрушены 10 домовВойска РФ обстреляли Гуляйполе: разрушены 10 домов
Войска РФ взрывают мосты, потому что боятся контрнаступления украинских защитников – КимВойска РФ взрывают мосты, потому что боятся контрнаступления украинских защитников – Ким
Войска РФ контролируют 70% Северодонецка – ГайдайВойска РФ контролируют 70% Северодонецка – Гайдай
В РоSSии арестовали генерал-лейтенанта Зусько, который сдавал ВСУ позиции оккупантов — журналистВ РоSSии арестовали генерал-лейтенанта Зусько, который сдавал ВСУ позиции оккупантов — журналист
Ради Северодонецка роSSийская армия жертвует своими силами по другим направлениям – ISWРади Северодонецка роSSийская армия жертвует своими силами по другим направлениям – ISW
Войска РФ снова обстреляли пограничные населенные пункты Сумской и Черниговской областиВойска РФ снова обстреляли пограничные населенные пункты Сумской и Черниговской области
Войска РФ обстреляли пять населенных пунктов в Николаевской области: есть пострадавшиеВойска РФ обстреляли пять населенных пунктов в Николаевской области: есть пострадавшие
Последние новости
Подгружаем последние новости