Войска РФ усиливают свои позиции по обороне в направлении Кривого Рога и минируют побережье реки Ингулец
Ночью войска РФ обстреляли приграничную территорию Зеленодольской громады, информирует
Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что на криворожском направлении войска РФ усиливают свои позиции по обороне и минируют побережье реки Ингулец.
"Враг терпит потери в живой силе и технике. Орки вынуждены усиливать свои оборонительные позиции - даже срывают плиты с дорог, чтобы построить себе укрепления, а также проводят минирование побережья реки Ингулец", - отметил Вилкул в
Оккупанты продолжают обстрелы по всей линии столкновения из всех видов реактивной системы залпового огня, ствольной артиллерии, танков и минометов.
Ночью войска РФ обстреляли приграничную территорию Зеленодольской громады, а днем – Широковскую громаду.