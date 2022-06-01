"Топить начнем, как в тире": появились подробности о проблемах в роSSийском флоте

«За окном 1 июня, а в готовности к применению «калибров» по Украине уже не группа кораблей и субмарин, а фрегат "Адмирал Макаров"».

Об изменениях с черноморским флотом рф сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, цитируя в своем телеграм-канале популярного украинского блогера и военно-политического обозревателя группы «Информационное сопротивление» Александра Коваленко, известного под всевдонимом Злой Одессит.

«А вы заметили, что в сводках по акваториях Черного и Азовского морей уже который раз сообщается, что в готовности к применению ракетного вооружения находится фрегат "Адмирал Макаров". Речь идёт о потенциале пуска 8 крылатых ракет "Калибр". А как же остальные?», - пишет Злой Одессит.

По его словам, все дело в том, что состав черноморской флотилии модернизировался и пополнялся новыми боевыми единицами с перспективой применения именно КР «Калибр». ПУ на этих кораблях не могут запускать другие ракеты, а самих «калибров» у оккупантов с каждым днем все меньше и меньше.

Блогер также подчеркивает, что это вовсе не означает, что на остальных носителях нет этих ракет.

«Но это уже говорит, что их отсутствие в списке угроз – это признак проявления НЗ (неприкосновенного запаса) на крайний случай. Тот самый случай, когда россия десятилетиями пыталась построить новые корабли, которые менее за 3 месяца войны с Украиной себя не только не проявили, но и ещё и в итоге могут оказатьсопинитись безоружными. А тут ещё и топить их скоро начнём, как в тире… Ой, беда!», - заключает Злой одессит.

«Получение Украины тяжелого вооружения от союзников вызывает на болотах панические настроения», - пояснил Братчук.