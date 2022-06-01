Оккупанты концентрируются на наступлении на Славянск: карта боевых действий

РоSSия сконцентрировалась на захвате Северодонецка и Донбасса, что продолжает создавать уязвимые места для РФ в Херсонской области Украины, где продолжается контрнаступление украинских сил.

Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW), информирует Апостроф.

По мнению аналитиков, россияне все больше сосредотачиваются на наступлении на Славянск с юго-востока от Изюма и к западу от Лимана. Они продвигаются вперед в Северодонецке и вокруг него.

Вероятно, армия РФ надеется наступать на Лисичанск из Тошковки, чтобы избежать боя из-за реки Северский Донец со стороны Северодонецка.

Оккупационная группировка в Херсонской области, вероятно, испытывает на себе давление ограниченного украинского контрнаступления на северо-западе Херсонской области, в то время, как большинство оперативных действий РоSSии в настоящее время сосредоточено на захвате Северодонецка.


Лена Руденко, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕОРоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕО
В Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофактВ Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофакт
Мобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повесткуМобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повестку
За пособничество Путину: в Верховной Раде решили, как еще можно наказать БеларусьЗа пособничество Путину: в Верховной Раде решили, как еще можно наказать Беларусь
В разведке рассказали о героических вертолетных миссиях, которые доставляли припасы в заблокированный МариупольВ разведке рассказали о героических вертолетных миссиях, которые доставляли припасы в заблокированный Мариуполь
Блок рекламы


Похожие новости
Путин крупно просчитался, у ВСУ появился шанс отбить Херсонщину: новые карты боевых действийПутин крупно просчитался, у ВСУ появился шанс отбить Херсонщину: новые карты боевых действий
"Мало платят, воевать не будем": оккупанты недовольны задержкой обещанных выплат, уже пишут рапорты"Мало платят, воевать не будем": оккупанты недовольны задержкой обещанных выплат, уже пишут рапорты
РоSSийские оккупанты контролируют большую часть Северодонецка — глава ОВАРоSSийские оккупанты контролируют большую часть Северодонецка — глава ОВА
Вторжение РФ в Украину: карта боевых действий по состоянию на 31 маяВторжение РФ в Украину: карта боевых действий по состоянию на 31 мая
Оккупанты пытаются захватить Северодонецк - ВСУОккупанты пытаются захватить Северодонецк - ВСУ
Оккупанты обстреляли Харьковскую область: пятеро погибших, среди них ребенокОккупанты обстреляли Харьковскую область: пятеро погибших, среди них ребенок
В Херсонской области оккупанты врываются в дома: ищут участников АТОВ Херсонской области оккупанты врываются в дома: ищут участников АТО
Оккупанты пытались штурмовать Довгенькое на Слобожанщине – ГенштабОккупанты пытались штурмовать Довгенькое на Слобожанщине – Генштаб
Трое погибших, шесть раненых: последствия ночного ракетного удара по СлавянскуТрое погибших, шесть раненых: последствия ночного ракетного удара по Славянску
Рашисты продолжают штурм и обстрелы украинских городов: обновленная карта боевРашисты продолжают штурм и обстрелы украинских городов: обновленная карта боев
Последние новости
Подгружаем последние новости