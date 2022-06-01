Оккупанты концентрируются на наступлении на Славянск: карта боевых действий

РоSSия сконцентрировалась на захвате Северодонецка и Донбасса, что продолжает создавать уязвимые места для РФ в Херсонской области Украины, где продолжается контрнаступление украинских сил.

Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW), информирует Апостроф .

По мнению аналитиков, россияне все больше сосредотачиваются на наступлении на Славянск с юго-востока от Изюма и к западу от Лимана. Они продвигаются вперед в Северодонецке и вокруг него.

Вероятно, армия РФ надеется наступать на Лисичанск из Тошковки, чтобы избежать боя из-за реки Северский Донец со стороны Северодонецка.

Оккупационная группировка в Херсонской области, вероятно, испытывает на себе давление ограниченного украинского контрнаступления на северо-западе Херсонской области, в то время, как большинство оперативных действий РоSSии в настоящее время сосредоточено на захвате Северодонецка.