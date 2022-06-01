Соединение с Румынией критически важно для Украины - британская разведка

РоSSия неоднократно наносила ракетные удары по мосту через Днестровский лиман в Одесской области, что приводит к значительным экономическим потерям Украины. Из-за блокирования украинских портов, наземное сообщение с Румынией является единственным путем экспорта зерна и товаров на юге страны, сообщает пресс-служба Великобритании.

Целью обстрелов объектов украинской инфраструктуры является уничтожение экономики страны. На фоне тотального разрушения промышленного потенциала восточного областей, РоSSия продолжает блокировать, разбивать и повреждать любые транспортные сообщения Украины с миром. Критически важными являются наземное сообщение с Румынией и украинские порты на Дунае, потому что это едва ли не единственные пути экспорта.

В то же время, роSSийские войска продолжают разрушать Луганщину. На северодонецком направлении военное командование РФ сосредоточило основную огневую мощь.

"С 30 по 31 мая активизировались бои на улицах Северодонецка, роSSийские войска приблизились к центру. В настоящее время более половины города, вероятно, оккупировано русскими войсками, в том числе чеченскими боевиками " - говорится в информационной сводке.