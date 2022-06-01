Война в Украине кардинально подорвала авторитет Путина среди европейцев – исследование
Популярность роSSийского президента упала в несколько раз
Война в Украине радикально снизила поддержку президента РоSSии Владимира Путина среди граждан стран Восточной Европы. Как сообщает
Исследование показало, что наиболее популярным Путин является в Болгарии и Словакии. К нему благосклонно относятся 29% болгар и 24% словаков. Правда, год назад эти цифры были на уровне 70% и 55%.
Ожидаемо, что среди стран Вышеградской четверки, самый низкий рейтинг Путина в Польше – 2%. Годом ранее он был на уровне 12%. То есть за год количество поляков, симпатизирующих главе страны-агрессорки РоSSии, упало в шесть раз.
В Чехии популярность Владимира Путина за год упала в пять раз – с 24% до 4%. И даже в довольно пророSSийской Венгрии этот показатель упал с 42% до 19%.
Также интересно жители восточноевропейских стран отвечали на вопросы о причинах войны в Украине. В то, что войну повлекла агрессия РФ, верят 51% словаков, 78% чехов, 87% поляков и только 48% венгров. 28% словаков, 10% чехов, 5% поляков и 19% венгров верят, что РоSSию спровоцировал Запад. Еще 16% словаков, 5% чехов, 2% поляков и 18% венгров считают, что причиной войны стали притеснения русскоговорящего населения Украины.