Война в Украине радикально снизила поддержку президента РоSSии Владимира Путина среди граждан стран Восточной Европы. Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на actuality , об этом свидетельствуют исследования Globsec Trends 2022 , анализирующие настроения относительно НАТО, РоSSии, Китая, а также войны в Украине среди жителей Восточной части Европейского Союза.

Исследование показало, что наиболее популярным Путин является в Болгарии и Словакии. К нему благосклонно относятся 29% болгар и 24% словаков. Правда, год назад эти цифры были на уровне 70% и 55%.

Ожидаемо, что среди стран Вышеградской четверки, самый низкий рейтинг Путина в Польше – 2%. Годом ранее он был на уровне 12%. То есть за год количество поляков, симпатизирующих главе страны-агрессорки РоSSии, упало в шесть раз.

В Чехии популярность Владимира Путина за год упала в пять раз – с 24% до 4%. И даже в довольно пророSSийской Венгрии этот показатель упал с 42% до 19%.