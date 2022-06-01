Война в Украине кардинально подорвала авторитет Путина среди европейцев – исследование

Популярность роSSийского президента упала в несколько раз

Война в Украине кардинально подорвала авторитет Путина среди европейцев – исследование
© КГГА, Алексей Самсонов

Война в Украине радикально снизила поддержку президента РоSSии Владимира Путина среди граждан стран Восточной Европы. Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на actuality, об этом свидетельствуют исследования Globsec Trends 2022, анализирующие настроения относительно НАТО, РоSSии, Китая, а также войны в Украине среди жителей Восточной части Европейского Союза.

Исследование показало, что наиболее популярным Путин является в Болгарии и Словакии. К нему благосклонно относятся 29% болгар и 24% словаков. Правда, год назад эти цифры были на уровне 70% и 55%.

Ожидаемо, что среди стран Вышеградской четверки, самый низкий рейтинг Путина в Польше – 2%. Годом ранее он был на уровне 12%. То есть за год количество поляков, симпатизирующих главе страны-агрессорки РоSSии, упало в шесть раз.

В Чехии популярность Владимира Путина за год упала в пять раз – с 24% до 4%. И даже в довольно пророSSийской Венгрии этот показатель упал с 42% до 19%.

Также интересно жители восточноевропейских стран отвечали на вопросы о причинах войны в Украине. В то, что войну повлекла агрессия РФ, верят 51% словаков, 78% чехов, 87% поляков и только 48% венгров. 28% словаков, 10% чехов, 5% поляков и 19% венгров верят, что РоSSию спровоцировал Запад. Еще 16% словаков, 5% чехов, 2% поляков и 18% венгров считают, что причиной войны стали притеснения русскоговорящего населения Украины.


Юлия Лавришин, ZN.ua

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