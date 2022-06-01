Назначенный президентом РФ Владимиром Путиным новый командующий оккупационной армией РоSSии Александр Дворников, которого называют «сирийским мясником», существенно ничего не изменил в войне с Украиной. Об этом пишет The New York Times.

Западные эксперты отметили, что Дворникову удалось немного упорядочить хаос в управлении войсками РФ , который привел к очевидному полному провалу первого массового наступления россиян. После его вмешательства пилоты армии-оккупанта стали координировать свои действия с наземными войсками, чтобы их цели и задачи совпадали. Также роSSийские подразделения начали обсуждать друг с другом общие цели.

Вот только Дворников не сумел изменить характер роSSийской армии, которая все еще работает по принципу доктрин, тянущийся со времен Советского Союза.