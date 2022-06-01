Что изменил в управлении роSSийской армией «сирийский мясник» Дворников
Западные эксперты проанализировали качественные изменения в армии РФ за время работы нового командующего, информирует
Назначенный президентом РФ Владимиром Путиным новый командующий оккупационной армией РоSSии Александр Дворников, которого называют «сирийским мясником», существенно ничего не изменил в войне с Украиной. Об этом
Западные эксперты отметили, что Дворникову удалось немного упорядочить хаос в управлении войсками РФ, который привел к очевидному полному провалу первого массового наступления россиян. После его вмешательства пилоты армии-оккупанта стали координировать свои действия с наземными войсками, чтобы их цели и задачи совпадали. Также роSSийские подразделения начали обсуждать друг с другом общие цели.
Вот только Дворников не сумел изменить характер роSSийской армии, которая все еще работает по принципу доктрин, тянущийся со времен Советского Союза.
В то же время, по словам американских военных, украинцы после семи лет обучения вместе с военнослужащими из США и других стран НАТО следуют более западному методу и оказались особенно ловкими в адаптации к обстоятельствам.